Alle Beschlüsse einstimmig gefasst wurden bei der ersten Sitzung des Gemeinderates in Birkfeld unter der Leitung des neuen Bürgermeisters Oliver Felber (ÖVP) © Ulla Patz

Die letzte Sitzung im Jahr 2018 des Birkfelder Gemeinderates war gleichzeitig eine Premiere für Oliver Felber: Es war seine erste Sitzung als neuer Bürgermeister und wohl zu seiner Freude wurden alle Beschlüsse einstimmig gefasst.

Vorerst aber berichtete Felber über den Stand der Dinge bei der Feistritztalbahn: Es habe am 5. Dezember eine Sitzung gegeben, dabei habe sich herausgestellt, dass der Investor, die Platzer Holding, weiterhin Interesse an einer Übernahme von 75 Prozent der Feistritztalbahn hätte. Wie berichtet, wollte Platzer an der Strecke neue Technologien für autonomes Fahren testen, der touristische Betrieb wäre ebenfalls weitergegangen. Gescheitert ist die Übernahme an einem Veto des Clubs U44. Kommende Woche soll es wieder ein Gespräch geben.

Der Voranschlag für 2019 Ordentlicher Haushalt: Einnahmen und Ausgaben in der Höhe von rund 10,1 Millionen Euro.



Außerordentlicher Haushalt: Einnahmen: rund 2,5 Milionen Euro, Ausgaben: rund 2,2 Millionen Euro.



Geplante Projekte für 2019 (Auswahl): Sanierung Gemeindestraßen, Radweg R8-Lückenschluss Richtung Anger und Birkfeld (Neudörfl), Löschteiche ersetzen oder neu errichten, Sanierung der Volksschule und Musikschule, Kinderspielplatz Kindergarten Koglhof, neue Aufbahrungshalle, Breitbandausbau, LED-Straßenbeleuchtung.

Mit Altbürgermeister Franz Derler hat Felber Zusagen des Landes für die Sanierung und den Umbau von Volks- und Musikschule in Birkfeld mitgebracht. 2019 geht es in die Feinplanung. Für die Sanierung der Peter-Rosegger-Halle gab es noch keine fixe Zusage für Bedarfszuweisungen des Landes.

Der Sitzungsplan für 2019 wurde beschlossen: Öffentliche Gemeinderatssitzungen wird es am 28. März (19 Uhr), 27. Juni und 26. September (jeweils 19.30 Uhr) und 12. Dezember (19 Uhr) im alten Gemeindeamt Waisenegg geben. Der Gemeinderat beschloss, bei dem Projekt „Mikro-ÖV“ Oststeiermark mitzumachen. Anruf-Sammeltaxis sollen den öffentlichen Verkehr in der ganzen Region möglich machen.

Fusionsprämie

2019 bekommt Birkfeld die letzte Rate der Fusionsprämie in Höhe von 280.000 Euro. Dieses Geld wird für die Sanierung und Errichtung von Kinderspielplätzen eingesetzt, für LED-Straßenbeleuchtung, für den Radweg R8-Lückenschluss und Löschteiche.

