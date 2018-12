Facebook

Und so entstand die Grußbotschaft des UFC Miesenbach © KK

Wie berichtet, bat der Präsident der kolumbianischen Versehrtenfußballer Alexander Vargas den UFC Miesenbach um eine Grußbotschaft für den Tag der Auswahlspiele zur Nationalmannschaft der Versehrtenfußballer. Für sie gilt der 2015 verstorbene Miesenbach-Fußballer Martin Hofbauer als Held, weil er es durchgesetzt hat, dass Spieler mit Prothesen bei Bewerben zugelassen wird. Die Kolumbianer versuchen nun, Spenden aufzutreiben, um nach Miesenbach kommen zu können und den Versehrtensport international bekannter zu machen. Sprecher am Video ist Stefan Heil, der Sektionsleiter Fußball. An der Harmonika ist Florian Schneeflock zu sehen, aufgenommen wurde die Musik zum Originalvideo im Sportheim. An der Kamera ist diesmal Stephanos Berger zu sehen, gefilmt wurde dieses Video von Karl Maderbacher.