Seite per E-Mail senden

Mit dem neuen Fahrplan werden ab heute, Montag, werktags 22 und somit fast alle Züge, die nach oder von Weiz (ab-)fahren, auch über die Endhaltestelle Weiz Nord geführt. Bisher fuhren auf der Strecke vom Weizer Bahnhof bis Weiz Nord nur acht Züge pro Tag in jede Richtung.

Profitieren sollen vor allem Pendler und Schüler, die mit dem Zug kommen. Zu befürchten sind allerdings öfter längere Wartezeiten an den Stadtkreuzungen, wo der Zug eine Straße quert (vor allem bei der Kreuzung Birkfelder Straße/Kapruner-Generator-Straße).

Was halten Sie vom neuen Fahrplan? Stimmen Sie mit!