Lesung Marianne Fritz"Das Leben ist ein Theater"

In Gedenken an den 70. Geburtstag der bereits verstorbenen Autorin Marianne Fritz lud man in Weiz zu einer Lesung ins Café Feichtinger ein.

Ottwald John liest aus Marianne Fritz' Werk "Dessen Sprache du nicht verstehst" © Petra Schwarz

Am 9. Dezember gedachte man der bereits verstorbenen Autorin Marianne Fritz anlässlich ihres 70. Geburtstages mit einer Lesung. Diese fand im Café Feichtinger statt, das direkt am Marianne-Fritz-Weg liegt und somit die perfekte Kulisse für diese Veranstaltung bot. Den Weg widmete man Fritz 2014, die in Weiz aufwuchs und einen Großteil ihrer Jugend hier verbrachte. Veranstaltet wurde die Lesung im Rahmen des Kulturreferats Weiz von Oswin Donnerer und Sonja Kaar, die den in Wien lebende Schauspieler Ottwald John als Vortragender einluden, um Marianne Fritz für einen Abend noch einmal gegenwärtig werden zu lassen. "Ich habe das Gefühl, wenn ich das lese, erlebe ich meine Kindheit wieder", sagt John, der Fritz' Werke als eine Herzensangelegenheit beschreibt. Lebhaft und mit kurzen Schauspielszenen aus seinem Leben, die in Verbindung mit Marianne Fritz stehen, liest er aus den Büchern vor und begeistert damit das Publikum.

Das Leben ist ein Theater und jeder spielt darin seine Rolle. Ottwald John, beim Vortragen einer kurzen Szene

v.l. Georg Köhler, Kulturreferent Oswin Donnerer, Ottwald John, Sonja Kaar, Frowin Kaar Foto © Petra Schwarz

Er betont auch, dass Fritz' Bücher so einen großen Wert haben, weil die darin behandelten Themen heute noch von höchster Aktualität seien und jeder sich irgendwo darin wiederfinden kann, denn solch eine Menge an Assoziationen finde man bei keinem anderen Autor und auch bei keiner anderen Autorin.