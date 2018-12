An dem Unfall zwischen Gleisdorf und Weiz waren laut Polizei drei Fahrzeuge beteiligt.

Die Unfallstelle © FF Gleisdorf

Acht Erwachsene und vier Kinder waren Samstagnachmittag in einen Unfall auf der B 64, der Rechbergstraße, verwickelt. Die tief stehende Sonne dürfte nach ersten Erkenntnissen den Unfall in Kühwiesen (Gemeinde St. Ruprecht an der Raab) ausgelöst haben.

