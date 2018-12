Die deutsche Musiktalenteshow "The Voice of Germany" biegt mit den Steirern Matthias Nebel und Jessica Schaffler in die Zielgerade ein. In der Halbfinal-Livesendung setzen sie auf Avril Lavigne und Miley Cyrus.

Mündet der Erfolgslauf des Frauentalers Matthias Nebel bis ins Finale? © P7S1

Von Beginn an sorgten die Österreicher in der achten Staffel der Pro7Sat.1-Sendung "The Voice of Germany" (TVOG) für Furore. "Voice of Austria" war an mancher Stelle zu lesen, nachdem es zehn österreichische Musiker in die sogenannten Battle-Runden geschafft hatten. Mittlerweile hat sich die Zahl auf zwei Talente reduziert. Am Sonntagabend (Sat.1, 20.15 Uhr) singen die beiden Steirer Jessica Schaffler und Matthias Nebel um den Einzug ins Finale am 16. Dezember.