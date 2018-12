Für die Renovierung der Sakristei in Markt Hartmannsdorf sammelten Peter Simonischek und Brigitte Karner in Form einer Benefizlesung Spenden.

Karner und Simonischek lasen in der Pfarrkirche von Markt Hartmannsdorf © Matthias Janisch

Am Sonntag war die Kirche in Markt Hartmannsdorf prall gefüllt, jedoch nicht nur um 9 Uhr zur heiligen Messe, sondern auch spät abends. Das Schauspielerehepaar Peter Simonischek und Brigitte Karner gab in der Radegundes-Kirche eine Benefizlesung.