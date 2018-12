Kleine Zeitung +

Mitterdorf/Raab, Passail Zwei Kleintransporter, zwei Ausritte

Am Freitag in Passail und am Sonntag in Mitterdorf an der Raab kam jeweils ein Kleintransporter von der Straße ab. Die Feuerwehren Passail, St. Kathrein am Offenegg und Hohenkogl rückten zu den Bergeeinsätzen aus.