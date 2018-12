Facebook

Auch die Edelbrennerei Graf stellte aus und ließ verkosten © Nidia Patz

Der Brauchtums- und Kulturverein Teichalm unter Obmann Franz Endthaller zieht in diesen Adventtagen wieder zahlreiche Besucher in den Innenhof der Latschenhütte: Zum schon traditionellen Adventmarkt. Neben Ausstellern von etwa Kunsthandwerk sorgte die weihnachtlich-kulinarische Verpflegung und die regionalen Kulinarik-Produzenten für einen stimmungsvollen Einklang in die Adventszeit. An den kommenden zwei Wochenenden findet der Markt jeweils von 11 bis 18 Uhr statt. Mit ihren Holzhütten eignet sich die Latschenhütte ideal für einen Adventmarkt Foto © Nidia Patz Beim Adventmarkt gibt es viel zu sehen Foto © Nidia Patz