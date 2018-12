Facebook

Gleich zwei Mal war die Steirerin als Geisterfahrerin unterwegs © Fotolia

Ein 31-jährige Frau aus Weiz war Samstagabend gleich zwei Mal als Geisterfahrerin auf der Tauernautobahn in Salzburg unterwegs.

Zunächst fuhr sie gegen 20.50 Uhr mit ihrem Pkw bei Flachauwinkel auf der A10 in Richtungsfahrbahn Villach entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung. Nach kurzer Fahrt wendete sie das Fahrzeug und fuhr ordnungsgemäß in Richtung Villach. Im Tauerntunnel hielt sie ihren Pkw in einer Pannenbucht. Dadurch erfolgte automatisch die Sperre des Tauerntunnels in Richtung Villach.

Kurz danach wendete die Frau erneut mit ihrem Pkw und fuhr im Tauerntunnel entgegen der Fahrtrichtung. Sie hielt schließlich wiederum in einer Pannenbucht, wendete den Pkw und fuhr anschließend ordnungsgemäß in Richtung Villach.

Die Polizei stoppte die Geisterfahrerin schließlich am Südportal des Tauerntunnels bei Zederhaus und zog sie aus dem Verkehr.

Ein Alkotest verlief zwar negativ. Aufgrund verschiedener Symptome wurde aber ein Arzt beigezogen, der die Steirerin untersuchte, Blut abnahm und auch einen Drogentest durchführte (die Auswertung läuft über die Gerichtsmedizin). Der Arzt stellte fest, dass die Frau nicht fahrtüchtig ist - ihr wurde der Führerschein abgenommen: Anzeige.

Die Tauernautobahn war in Fahrtrichtung Villach von 20.55 bis 21.10 Uhr gesperrt. Aufgrund des mäßigen Verkehrsaufkommens, entstanden keine nennenswerten Verkehrsbehinderungen.