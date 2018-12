Der Festsaal eines Gasthofes bei Weiz geriet aus unbekannten Gründen in Brand. Verletzt wurde niemand.

Festsaal eines Gasthofes brannte © Stadtfeuerwehr Weiz

Es waren die beiden Köche, die den Brandgeruch zunächst bemerkten: Am Samstag Nachmittag gegen 15 Uhr stand aus vorerst unbekannten Gründen der Festsaal eines Gasthofes Strobl in Landscha bei Weiz (Gemeinde Thannhausen) in Brand.

Es kam zu einem großen Einsatz: 98 Einsatzkräfte und 17 Fahrzeuge der Feuerwehren von Landscha und von Weiz bekämpften den Brand und beschützten das Hauptgebäude. Gegen 17 Uhr konnten die Löscharbeiten beendet werden. Während der Löscharbeiten bargen die Feuerwehrleute fünf Gasflaschen. Zuletzt wurden noch Teile des Daches provisorisch wieder abgedeckt.

Es entstand erheblicher Sachschaden, am Gebäude selbst und an einem Kühlgerät. Personen wurden zum Glück keine verletzt. Weitere Erhebungen zur Feststellung der Brandursache werden noch getätigt.

