Der Christkindlmarkt beim Gallbrunner lockte wieder zahlreiche Besucher © Nidia Patz

Der traditionelle Christkindlmarkt beim Wirtshaus Gallbrunner lockt dieses Wochenende zahlreiche Besucher zum stimmungsvollen Einklang in die Adventzeit. Die einen schlendern durch den Markt und finden das ein oder andere handgemachte Weihnachtsgeschenk, die anderen lassen sich mit Punsch oder frischen Waffeln kulinarisch verwöhnen. Die Kinder können sich Ihre eigenen Süßspeisen in der Kekserlbackstube backen. Für die musikalische Umrahmung sorgen der Kinderchor der Volksschule Birkfeld und das Bläser-Volksmusikensemble der NMS Birkfeld am Programm. Die Kinder waren fleißig in der Backstube Foto © Nidia Patz Nach einer Adventkranzsegnung am Samstag wurde der besinnliche Adventmarkt spannend – die Jogllandteifl lehrten den Besuchern beim Perchtenlauf das Fürchten. Der Sonntag bietet wieder etwas mehr Besinnung – mit einer Aufführung der Musikschule Birkfeld und dem Nikolo, der allen Kindern kleine Geschenke bringt. Frischer Brennsterz für die Besucher Foto © Nidia Patz