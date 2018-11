Facebook

Bianka Tengg führt die familieneigene Bäckerei in Weiz in dritter Generation © WKO/Foto Fischer

Die berufliche Alternative wäre „irgendwas mit Tieren“ gewesen, „vielleicht bei der berittenen Polizei“, lacht Bianka Tengg. Geworden ist es schließlich doch Bäckermeisterin. Aus Begeisterung für das Metier, aus Überzeugung, mit guter Qualität gegen vermeintlich übermächtige Handelskonkurrenz bestehen zu können. Und aus „genetischen“ Gründen: Tengg folgte mit ihrer Berufsentscheidung ausgetretenen familiären Fußstapfen von Vater und Großvater. Die beiden haben in den vergangenen sechs Jahrzehnten in Weiz einen Bäckereibetrieb übernommen, auf- und ausgebaut. Seit einem Jahr führt Bianka Tengg in dritter Generation den Betrieb. Ein unternehmerischer Mut, der jetzt mit dem "Follow me Award", dem Betriebsnachfolgepreis der steirischen Wirtschaftskammer, ausgezeichnet wurde.