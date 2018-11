Der 22-jährige Alexander Meyer vom Autohaus Schrank in Weiz belegte bei den Berufsstaatsmeisterschaften in Salzburg den ersten Platz.

Alexander Meyer vom Autohaus Schrank setzte sich durch © Robert Breitler

Die Freude ist groß – bei Alexander Meyer wie auch bei seinem Arbeitgeber, dem Autohaus Schrank in Weiz: Der 22-Jährige gewann am Wochenende in Salzburg die AustrianSkills 2018 bei den Kfz-Technikern und darf sich somit Staatsmeister nennen.

