Die Freiwillige Feuerwehr Strallegg barg das stark beschädigte Fahrzeug © FF Strallegg

Am Dienstagabend war gegen 19.30 Uhr ein Pkw-Lenker auf der L458 in der Nähe der Wetterkreuze in Strallegg unterwegs. Aus unbekannter Ursache kam er von der Straße ab und prallte mit seinem Fahrzeug gegen einen Baum. Anschließend kam der Wagen stark beschädigt im Straßengraben zum Stillstand.