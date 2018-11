Seit fast 20 Jahren gibt es den Weizer Jugendgemeinderat. Nun steht wieder eine Jugendgemeinderatswahl an. Wer Lust hat, in Weiz wohnt, im Alter von 14 bis 20 Jahre ist, kann sich aufstellen lassen.

Die Jugendlichen Weizer Jugendlichen sind aufgefordert, ihre Stadt mitzugestalten © Jonas Pregartner

Im April 1999 trat in Weiz der erste Jugendgemeinderat zur konstituierenden Sitzung zusammen. Seither stellen sich alle zwei Jahre junge Weizer, die ihre Stadt aktiv mitgestalten wollen, zur Wahl. Die Arbeit der 23 Jugendgemeinderäte ist keine (partei)politsche, vielmehr werden Projekte von und für die Jugend umgesetzt.

So wurden eine Erneuerung des Basketballplatzes in der Offenburger Gasse sowie ein Street-Workout-Park beim Sportplatz Krottendorf erreicht und viele Veranstaltungen durchgeführt (Fest der Pfosten, Skate-Contest).