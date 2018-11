Der Schneefall sorgte am Montag für mehrere Feuerwehreinsätze im Norden des Bezirks Weiz. Am Dienstag fallen auch in der Bezirksstadt weiße Flocken.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Hängengebliebener Sattelzug auf der Schanzsattelstraße © FF Fischbach

Auch am Dienstag schüttelt Frau Holle ihre Kissen über dem Bezirk Weiz aus. Bereits am Vormittag ist auch in der Bezirksstadt Weiz der Regen in Schneefall übergegangen.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.