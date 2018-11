Im Norden des Bezirks schneite es am Montag, im Süden fielen lediglich Regentropfen vom Himmel.

Leserreporter Karl Maderbacher hat zu Mittag den in Weiß gehüllten "Stroßeggwirt" in Strassegg fotografiert © LR Karl Maderbacher

Der prognostizierte Schneefall im Norden der Steiermark hat am Montag auch den nördlichen Bezirk Weiz erreicht. Während es etwa in Weiz oder Gleisdorf nur leicht regnete, ging der Regen im Norden im Laufe des Tages in Schneefall über.