Bei einer Personenkontrolle an der A2 entdeckten Beamte der Polizeiinspektion Ilz-AGM bei zwei Männern mehr als 100.000 Euro sowie einen auffälligen Ring - Beute von einem Raubüberfall.

Das sichergestellte Geld - rund 3,5 Millionen Tschechische Kronen © Landespolizeidirektion Steiermark

Ein großer Fang gelang steirischen Polizisten aufgrund einer Personenkontrolle an der Südautobahn. Am 18. Oktober kontrollierten Beamte der Polizeiinspekion Ilz AGM bei der Raststation Arnwiesen (Bezirk Weiz) ein Wiener Taxi und dessen Insassen. Die beiden Fahrgäste - zwei rumänisch-moldawische Doppelstaatsbürger im Alter von 27 und 24 Jahren - führten in ihren Taschen insgesamt 3,5 Millionen Tschechische Kronen (rund 135.000 Euro) sowie einen auffälligen Ring mit sich.