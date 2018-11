Facebook

Der 38-Meter-Bau sorgt nicht nur in Bayern für Aufsehen © APA/AFP/dpa/ARMIN WEIGEL

Es ist eine Bewegungs-, Spiele- und Abenteuerwelt in luftiger Höhe, die es in dieser Art weltweit noch nicht gibt: jene 38 Meter hohe Konstruktion, die in der Ideenfabrik Almholz in Fladnitz an der Teichalm (Bezirk Weiz) kreiert und geplant worden ist und nun in Steinberg am See in Bayern umgesetzt wird: „Technisch läuft alles nach Plan, obwohl das ganze Projekt vollkommenes Neuland ist“, erklärt Almholz-Geschäftsführer Wolfgang Wild nach seinem Lokalaugenschein auf der Baustelle. „Das Rohgerippe steht bereits. Jetzt folgen die Rampen, dann kommt Zug um Zug das Innenleben hinzu.“ Rund 25 Arbeiter sind in der Oberpfalz mit der Montage beschäftigt, zwölf Fachkräfte davon stellt die oststeirische Firma selbst ab.

