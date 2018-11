Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Drumatical Theatre © Herwig Heran

Ein Feuerwerk mit Lichteffekten und großflächigen Projektionen boten sieben Solo-Percussionisten/-Drummer auf ihren überdimensionalen Drumatical-Taiko-Trommeln am Freitag Abend im Kunsthaus Weiz. In den 77 Minuten der „Power of simplicity“ Show , des weltweit seit 15 Jahren erfolgreichen „Drumatical Theatre“, erlebten die Zuseher ein Drum Spektakel, bei dem sie auch mit großer Begeisterung mitklatschen, am Stand mitmarschierten oder auch ihre ganzen Körper mitbewegten. Mit ihren Drumsticks boten die uniform gekleideten sechs Trommler und ein Trommlerin ein Drum-Spektakel der besonderen Art in faszinierender Virtuosität mit rhythmische Schlagstrukturen. Getrommelt wurde auch im Gleichklang auf den riesigen, blumenförmig angeordneten, LED Drums im Bühnenhintergrund, oder auch auf Schlaginstrumenten, wie auf verformten Konservendosen.