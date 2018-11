Flächenwidmung, Vandalismus, Stoffsackerl und Radwege wurden im Gemeinderat in St. Ruprecht an der Raab besprochen. Zwei neue Mandatare wurden angelobt.

Lange dauerte die Gemeinderatssitzung in St. Ruprecht © Jonas Pregartner

In der fast viereinhalbstündigen Sitzung (öffentlicher Teil!) des St. Ruprechter Gemeinderates war am Donnerstag vieles Thema. Keines war der Hochwasserschutz in der kleinen Raabklamm. Ein Dringlichkeitsantrag von Vizebürgermeister Thomas Matzer (SÖG) schaffte es nicht auf die Tagesordnung.

