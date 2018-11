Nach mehr als 40-jähriger Pause gab die Weizer Erfolgsband der 70er Jahre "Four and One" ihr großartiges Comeback im Kunsthaus Weiz

Four and One © Herwig Heran

Die Sitzplätze waren längs besetzt und auch Stehplätze gab es schon bald nicht mehr. Über 300 musikbegeisterte Besucher stürmten das Comeback Konzert von „Four and One“ , das am Freitag Abend im Foyer des Kunsthauses Weiz stattfand.Nach mehr als 40 jähriger Pause spielten die excellenten Musiker Alfred Grasmugg, Herbert Pilz, Fritz Weidl und Hans Wilding wie in ihren besten Zeiten als sie die Hitparade stürmten und Konzerte sogar in London gaben und dort als „Beatles from Austria“ gefeiert wurden. Jetzt, nachdem sie ihren Lehrberuf beendet haben, beschlossen die vier musikbegeisterten Pensionisten zu einem Comeback.