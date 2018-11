Erstmals kommt die chinesische Kunqu-Oper in die Steiermark – und zwar in Graz und in Weiz. Die Region setzt verstärkt auf eine Kooperation mit China.

© KK

So etwas hat es in der Steiermark noch nie gegeben: Die Shanghai Kunqu Opera bringt erstmals die älteste lebendige Opernform der Welt – Kunqu – ins Land: Das 30-köpfige Ensemble wird am 27. November in Graz und am 28. November in Weiz die Oper „The Peony Pavilion“ (Der Pfingstrosen-Pavillon) aufführen.

