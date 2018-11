Kleine Zeitung +

Gleisdorf, Markt Hartmannsdorf Einbrecher stahlen Goldbarren und Markenuhr

Mittwochabend brach ein unbekannter Täter in eine Gleisdorfer Wohnung ein und stahl einen Goldbarren sowie eine Markenuhr. Am Mittwochnachmittag war es zu einem Wohnungseinbruch in Sinabelkirchen gekommen.