Polizei spricht von "erheblichem Sachschaden" in Küche und Gaststube.

36 Mann der FF Landscha löschten den Brand © FF Landscha

Zu einem Großeinsatz kam es in der Nacht auf Mittwoch in Thannhausen bei Weiz, nachdem in der Küche eines Gasthofs Feuer ausgebrochen war.