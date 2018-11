Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das Rote Kreuz Birkfeld brachte die Verletzte ins LKH Weiz © Jürgen Fuchs

Eine 18-jährige Pkw-Lenkerin aus dem Bezirk Weiz fuhr Dienstagfrüh gegen 4.50 Uhr auf der B72 aus Richtung Ratten kommend in Fahrtrichtung Weiz. In Koglhof (Gemeinde Birkfeld) lenkte sie laut Polizeiangaben ihren Wagen auf Höhe Autohaus Seidnitzer bei Straßenkilometer 48,6 in einer Linkskurve zu weit nach rechts, worauf sie eine Steinmauer an der rechten Fahrbahnseite touchierte und die schräge Mauer etwa zwei Meter weit hinauf fuhr. Ihr Pkw überschlug sich und kam auf dem Dach zu liegen.