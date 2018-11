Kleine Zeitung +

Metaller-KV-Verhandlungen Magna Fuel Systems: 500 Arbeiter fast einstimmig für Streik

Am Dienstag beschlossen Arbeiter bei Magna Fuel Systems in Weiz und Sinabelkirchen Streikmaßnahmen, sollte es bis Anfang nächster Woche zu keiner erfolgreichen Weiterführung der Metaller-Kollektivvertragsverhandlungen kommen. Auch bei Mosdorfer in Weiz und Rosendahl in Pischelsdorf würde in diesem Fall gestreikt werden.