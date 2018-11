Kilometerlanger Stau auf der B68 am Montag gegen 6 Uhr, nachdem ein Lenker auf zu spät bremste.

© FF Hofstätten/Raab

Drei blieben stehen, der Vierte aber nicht und krachte in das vor ihm stehende Auto - so wurden vier Fahrzeuge bei einem Auffahrunfall am Montag gegen 6 Uhr auf der B68 kurz vor dem Kreisverkehr Pirching (von Richtung St. Margarethen/Raab kommend) beschädigt. Beteiligt waren zwei Pkw und zwei Kleinbusse, verletzt wurde niemand.