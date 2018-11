Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ausprobieren, wie das Polstern geht, durften die Jugendlichen der 3c der NMMS Weiz beim Tapezierermeister Strametz © Ulla Patz

Man schreitet über den Teppichboden der VIP-Lounge am Wiener Flughafen, schiebt die Vorhänge ein wenig zur Seite, setzt sich in ein Fauteuille und betrachtet die Tapete an der Wand. Und denkt sich: „Alles von Strametz in Weiz“ – zumindest, wenn man es weiß.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.