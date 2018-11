Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Rudi „Hartono“ Pichler las in Weiz aus seinem neuen Buch © Herwig Heran

Einen Einblick in sein Leben, das von Bildhauerei und spirituellen Forschungsreisen nach Syrien, Nordjemen, Singapur, Sumatra, Java, Bali und Lombok geprägt ist, bot der Energetiker Rudi „Hartono“ Pichler aus Bad Waltersdorf im Café Joker in Weiz. Er präsentierte den Interessenten sein zum 60. Geburtstag verfasstes Buch „Die Reise zur Insel des Lichts“ als einfache spirituelle Heilungspraxis. Er erzählte auch von der erlebten und praktizierten Spiritualität auf Bali und über die Weitergabe seines Wissens an andere. In seinem Buch gibt er sein Wissen weiter, beschreibt Übungen und den Weg zu einem glücklichen Leben.