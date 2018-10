Tragischer Forstunfall in der Steiermark: In einem Waldstück in Passail wurde ein 15-Jähriger wurde von einem Baumstamm tödlich verletzt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Lammerriegel ist ein abballender Hang direkt an der B 64. Dort kam es am Mittwoch zu einem tödlichen Forstunfall © Feuerwehr Passail

Zu einem tragischen Unglück kam es am Mittwochnachmitag in einem Waldstück, dem sogenannten Lammerriegel, in Passail. Ein 15-jähriger Bub wurde bei Forstarbeiten von einem Baumstamm am Kopf getroffen. Sein 16-jähriger Bruder hatte mit der Motorsäge eine Fichte gefällt, Vater und Bruder standen nur wenige Meter daneben. Der gefällte Stamm traf einen anderen bereits am Boden liegenden Baum, der dadurch in die Höhe schnellte und den 15-Jährigen am Kopf traf.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.