Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© FF Puch

Dienstag gegen 6 Uhr früh wurde die Freiwillige Feuerwehr Puch bei Weiz von der Polizei zu einem Unfall gerufen. Auf einer Gemeindestraße in Puch zwischen Pircha und Peßharl war ein Wagen in den Straßengraben gerutscht und hatte sich dort so gedreht, dass er mit dem Dach im Graben steckte. Die Freiwillige Feuerwehr Puch holte den Pkw mit einem Greifzug aus dem Graben und stellte ihn zurück auf die Straße. Der Lenker blieb nach ersten Angaben unverletzt.