Anger, Birkfeld Feistritztalradweg: Das vorletzte Stück wird gebaut

In Steg bei Anger wurde der Spatenstich für die Verlängerung des Feistritztalradwegs R8 bis Rosegg (Gemeinde Birkfeld) vorgenommen. Bereits im kommenden Sommer soll alles fertig sein.

Der Spatenstich für das Teilstück Steg-Rosegg des Feistritztalradwegs R8 wurde vollzogen © Raimund Heigl

Die Regionalentwicklung Oststeiermark kämpft seit einigen Jahren darum, die Oststeiermark als Radregion zu positionieren. Das passiert einerseits mit Veranstaltungen wie der Radjugendtour oder dem Gastspiel der Österreich-Radrundfahrt heuer in Wenigzell, auf der anderen Seite aber auch mit Investitionen in das Radwegenetz. Die Radverkehrsstrategie des Landes Steiermark bis in das Jahr 2025 kommt da gerade recht.