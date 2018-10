Landwirt erlitt bei Forstunfall in Gersdorf (Bezirk Weiz) Brüche an beiden Beinen. Er wurde mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 16 ins LKH Oberwart gebracht.

Der Mann wurde vom Notarzthubschrauber C16 ins Spital geflogen © Harald Hofer

Dienstagnachmittag war ein 77-jähriger Landwirt bei Ziegelberg (Gemeinde Gersdorf, Bezirk Weiz) mit Forstarbeiten in seinem eigenen Wald beschäftigt. Gegen 16.30 Uhr schnitt der Mann mit einer Motorsäge eine etwa 25 Meter lange Schwarzerle um. Damit die Fallrichtung entlang eines Weges erfolgt, wurde der Baum in einigen Metern Höhe mittels Seil und Ketten an einer Zugmaschine befestigt und mit dieser vom 44-jährigen Sohn des Mannes in die gewünschte Fallrichtung gezogen. Dabei verhakte sich der Baum bei anderen Bäumen. Ein etwa 15 Meter langer Ast brach ab und fiel dem 77-Jährigen auf beide Beine. Der Landwirt erlitt schwere Verletzungen, vermutlich Brüche, an beiden Beinen.