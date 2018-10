''Lebendige Bücherei''Wo mit sprechenden Büchern über Digitalisierung diskutiert wird

Bei einer Ausgabe der "Lebendigen Bücherei" in Gleisdorf wurde über die Digitale Revolution diskutiert. Wir haben aufmerksam zugehört.

Florian Brugger (Mitte) von der Uni Graz erläutert seine Standpunkte © Petra Schwarz

Rundherum ist alles voll mit Büchern – nichts Ungewöhnliches für eine Bücherei. Doch an diesem Abend borgt man sich in der Stadtbücherei Gleisdorf keine Bücher aus, sondern Menschen, die mit den Besuchern diskutieren. Wir sind mittendrin in einer Ausgabe des Formats „Lebendige Bücherei“, das es seit Juni 2016 gibt und sich diesmal mit dem Thema „Digitale Revolution“ beschäftigt.