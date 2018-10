St. Ruprecht an der Raab Mit Pkw quer durch Acker gefahren und dann gegen Lagerhalle geprallt

Ein Pkw-Lenker verlor am Montagnachmittag in St. Ruprecht/Raab die Kontrolle über sein Fahrzeug, fuhr quer durch einen Acker und prallte danach gegen eine Lagerhalle. Der Lenker wurde unbestimmten Grades verletzt.

St. Ruprecht an der Raab

Nach rund 100 Metern Fahrt durch einen Acker prallte der Pkw gegen eine Lagerhalle © FF St. Ruprecht

Am Montagnachmittag kam es auf der B64 Rechbergstraße auf der Umfahrung St. Ruprecht an der Raab zu einem nicht ganz alltäglichen Unfall: Ein Pkw-Lenker war von Gleisdorf kommend in Fahrtrichtung Weiz unterwegs, als er nach der Kreuzung beim "Cafe Okei" die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und über die Gegenfahrbahn nach links die Straße verließ.