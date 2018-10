Der Weizer Michael Hofer von der Firma Pierer aus Fladnitz an der Teichalm hat den Bundesjungmaurerwettbewerb gewonnen.

Michael Hofer vor seinem fertigen Mauerstück © Bauakademie Oberösterreich

Wenn Franz Pierer über seinen Mitarbeiter Michael Hofer spricht, ist der Stolz in seiner Stimme nicht zu überhören. „Er ist wirklich ein sehr ein Braver. Von solchen Mitarbeitern könnten wir natürlich mehr brauchen“, sagt der Bauunternehmer. Auf den 19-jährigen Hofer aus Weiz muss die Baufirma Pierer in Fladnitz an der Teichalm momentan aber verzichten: Er leistet gerade seinen Wehrdienst.