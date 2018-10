Facebook

Direktor Karl-Heinz Dernoscheg – WKO Steiermark, Präsident Josef Herk – WKO Steiermark, Petra Schrenk – Moarhofhechtl, Anna Harrer – FiW-Bezirksvorsitzende Weiz, Landesrätin Barbara Eibinger-Miedl, Andreas Schlemmer – WKO Regionalstellenleiter Weiz © Wirtschaftskammer Weiz

In vier Kategorien wird jährlich die Auszeichnung "Unternehmerin des Jahres" von der "Frau in der Wirtschaft" innerhalb der Wirtschaftskammer vergeben. Petra Schrenk, die am Moarhofhechtl selbst als 30 verschiedene Nudelsorten erzeugt, wurde in der Kategorie Regionalität-Nachhaltigkeit ausgezeichnet.