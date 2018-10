Anger Pkw rutschte in Bus-Wartehäuschen

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Pkw kam direkt im Wartehäuschen der Bushaltestelle zum Stillstand © FF Anger

Mittwoch am frühen Nachmittag war ein Pkw-Lenker in Baierdorf-Dorf (auf Höhe Hoferpeter) in der Gemeinde Anger auf einer Gemeindestraße unterwegs, ehe er aus ungeklärter Ursache die Herrschaft über sein Fahrzeug verlor und ins Schleudern geriet. Der Wagen krachte in eine Bushaltestelle und kam direkt unter dem Wartehäuschen zum Stehen. Der Lenker kam wohl mit dem Schrecken davon, wurde aber vom Roten Kreuz zur Sicherheit ins Krankenhaus mitgenommen.