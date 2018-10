Unglück in Gleisdorf: Als ein 47-Jähriger eine Wühlmausfalle auf seinem Grundstück verlegen wollte, löste sich ein Schuss. Der Steirer wurde schwer verletzt.

Bei der Jagd auf Wühlmäuse (Sujetfoto) hat sich ein 47-jähriger Oststeirer schwere Verletzungen zugezogen © Mariusz Strusiewicz - Fotolia

Der 47-Jährige aus dem Bezirk Weiz wurde am Dienstag schwer verletzt. Er wollte eine bereits ausgelegte Wühlmausfalle an einem anderen Ort auf seinem Grundstück auslegen, dabei löste sich ein Schuss. Der 47-Jährige wurde am rechten Zeigefinger schwer verletzt.