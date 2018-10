Am 18. Oktober sperrt in Birkfeld die in siebenmonatiger Bauzeit neu errichtete Hofer-Filiale auf.

So sieht die neue Hofer-Filiale aus © Karin Scherf-Kachelmaier

Heute ist es so weit: Die Hofer-Filiale in Birkfeld (Edelsee-Straße 43) wird sieben Monate nach Baubeginn eröffnet. Die Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag von 7.30 bis 19.30 Uhr und Samstag von 7.30 bis 18 Uhr. Der neue, 800 Quadratmeter große Markt wurde in der klimaschonenden Technik (Abwärme der Kühlanlagen wird zum Heizen der Backöfen verwendet) errichtet. Insgesamt sollen in der neuen Filiale 13 Mitarbeiter für die Fragen und Wünsche der Kunden zur Verfügung stehen. Es werden noch Mitarbeiter gesucht.