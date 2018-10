Im Forum Kloster las die Journalistin Lisbeth Bischoff aus ihrem Buch "Merci", in dem sie das Leben von Udo Jürgens skizziert. Johannes Lafer sang gemeinsam mit der Gala-Band zahlreiche Jürgens-Klassiker.

Johannes lafer sang Udo-Jürgens-Lieder, Lisbeth Bischoff las aus ihrem Udo-Buch © Matthias Janisch

Mit einem vielfältigen Programm blickte man am Sonntag in Gleisdorf auf das Leben und Wirken von Udo Jürgens zurück. Mehr als 300 Besucher kamen in das Forum Kloster. Journalistin Lisbeth Bischoff las aus der von ihr verfassten Jürgens-Biografie „Merci“ vor. Mit 13 Jahren hatte sie ihr erstes Udo-Jürgens-Konzert besucht und ein Autogramm ergattert. Später begleitete sie den österreichischen Künstler als Journalistin fast 40 Jahre lang und erlebte dabei zahlreiche Geschichten, die sie dem Publikum emotional wiedergab.