Am Samstag gastiert die Weltelite der Rock’n’Roll-Akrobatik in Graz. Es gibt einen Weltcup der Elite und die WM zweier Nachwuchsklassen.

Die „Crazy Angels“ aus St. Ruprecht ©

Großveranstaltungen in der Rock’n’Roll-Akrobatik haben beim RRC Formation 88 aus St. Ruprecht an der Raab Tradition. Und weil die Sporthalle in St. Ruprecht zwar für die Staatsmeisterschaften ausreicht, aber nicht für die internationalen Wettkämpfe, wird regelmäßig nach Graz ausgewichen. Höhepunkt als Veranstalter war die Weltmeisterschaft der A-Klasse vor zehn Jahren, als mehr als 2500 Zuschauer in die Grazer Stadthalle pilgerten.

