Der gebürtige Kärntner Adi Schmölzer gestaltete eine Ausstellung namens "Nice Guys", die in der Stadtgalerie im Weizer Kunsthaus zu sehen ist.

Gut besucht war die Vernissage der Ausstellung "Nice Guys" im Weizer Kunsthaus © Petra Schwarz

„Nice Guys“ heißt die Ausstellung des aus Kärnten stammenden Künstlers Adi Schmölzer, die noch bis zum 27. Oktober in der Stadtgalerie im Weizer Kunsthaus zu besuchen ist. Der bereits international erfolgreiche Künstler bringt in seinen Werken auch die Liebe zur Jazzmusik mit ein und lässt sich von dieser in der Schaffensphase der Werke inspirieren.