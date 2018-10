Mehr Kunden, mehr Umsatz, mehr Mitarbeiter, mehr Produkte. Wie das erste Jahr für die Schafbauern am neuen Standort in Mitterdorf an der Raab gelaufen ist.

In der Weizer Käserei werden mehr als 40 eigene Schafkäsespezialitäten erzeugt © Krug

Vor etwas mehr als einem Jahr wurde die neue Schaukäserei der Weizer Schafbauern in Mitterdorf an der Raab eröffnet. Die Bilanz nach einem Jahr: „Eh gut“, sagt Geschäftsführer Josef Fuchs. „Eh gut“, das bedeutet 4500 Besucherinnen und Besucher der Schaukäserei, aber „es könnten mehr sein“, wünscht sich Fuchs. Der Umzug von Weiz nach Mitterdorf hat sich auch vom Umsatz her gelohnt. „Da haben wir 13 Prozent mehr gemacht“, sagt Fuchs. Mehr wurde verkauft, also braucht man auch mehr Mitarbeiter. Waren es im Vorjahr noch 18, 19 Personen, sind es jetzt 25: „Wir haben in der Produktion und im Verkauf aufgestockt“, sagt Fuchs.

