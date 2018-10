14 Jahre alt sollte man etwa sein, am besten rund um Mitterdorf zu Hause und man sollte Freude am Fußballspielen haben - das reicht schon, damit man bei den Mitterdorfer Damenfußballerinnen anfangen kann.

Die Mitterdorfer Fußballfrauen würden sich über Verstärkung freuen © KK

Seit neun Jahren spielen die Damen des USV Mitterdorf an der Raab mit Begeisterung Fußball. „Hauptsächlich sind wir in der Hobby-Kleinfeldliga aktiv, da spielt man mit acht Feldspielerinnen plus Torfrau“, erzählt Spielerin Nina Kraxner. Eigentlich wollten die Mitterdorferinnen heuer in die Oberliga-Meisterschaft einsteigen, aber daraus wurde nichts. „Einige Spielerinnen haben die Matura gemacht und sind weggezogen, andere haben aufgehört“, sagt Kraxner.