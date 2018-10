Facebook

Die Bank Austria ist ein paar Häuser weiter gesiedelt © Peter Sembacher

Fast genau vor 40 Jahren eröffnete die (damals) Länderbank in Weiz unter der Leitung von Siegfried Schmidhofer in der Birkfelder Straße ihre Filiale. Nach der Fusionierung mit der CA wurde sie zur Bank Austria und siedelte ums Eck in die Kapruner-Generator-Straße 1. Nun wurden neue Räume in der Kapruner-Generator-Straße 5, gefunden. Dort, wo Bank Austria und Dirndlstube waren, wird bekanntlich ein H&M gebaut.