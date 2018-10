In der Themenwoche "Österreich liest – Treffpunkt Bibliothek" gibt es in Weiz, Gleisdorf und Anger sher unterschiedliche Veranstaltungen und Aktionen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Thomas Fröschl baute für die Stadtbücherei Gleisdorf einen Schweinchen-Tisch, Büchereileiterin Birgit Ferstl freut sich sehr darüber © Gerald Dreisiebner

In der kommenden Woche heißt es ab Montag „Österreich liest – Treffpunkt Bibliothek“. Dazu gibt es im Bezirk einige höchst unterschiedliche Veranstaltungen. In der Stadtbücherei Weiz gibt es erstmals ein „Blind Date“ mit einem Buch. Wer sich traut, kann sich ein verpacktes Buch ausborgen, ohne zu wissen, was es enthält. „Tauchen Sie ein in eine neue Welt, die zum Träumen, Lachen, Weinen und Gruseln verführt“, lautet die Ankündigung. Außerdem gibt es am Donnerstag (18.10., 19 Uhr) eine Buchpräsentation von Dorothea Nell (Text) und Ewald Neffe (Fotos) „Ich wünsche dir Liebe“.