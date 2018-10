Ausstellung in Pischelsdorf„Halt doch bitte mal die Pappe“

Gruppenausstellung im Kulturstock 3 in Pischelsdorf zum Thema Papier.Karton.Pappe - noch zu sehen am 13., 14., 20. und 21. Oktober.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Eröffnung der Gruppenausstellung im K3 in Pischelsdorf © Christian Strassegger

Rund 20 Künstler sind von Gertraud Ranegger-Strempfl, Leiterin des Kulturvereins Kulm, zu einer Gruppenausstellung in den Kulturstock 3 in Pischelsdorf eingeladen worden. Roman Grabner vom Universalmuseum Joanneum Graz sprach in seiner Eröffnungsrede den Facettenreichtum der Schau mit dem Titel „Papier, Karton, Pappe“ an, die an der Schnittstelle zwischen Kunst und Wirtschaft angesiedelt ist.